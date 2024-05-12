ABD ve İsrailli yetkililerden itiraf gibi sözler: "Yahya Sinvar İsrail'in başarısızlığının simgesi"

ABD Merkezli New York Times gazetesine konuşan ABD ve İsrailli yetkililerden itiraf gibi açıklamalar geldi. Yetkililer "Yahya Sinvar İsrail'in başarısızlığının simgesi" dedi.

İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam saldırılarını sürdürüyor. Bugüne kadar 35 bin Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de ateşkes görüşmelerini İsrail baltaladı. İsrail'in soykırım saldırılarına karşı Hamas mücadelesini sürdürüyor. ABD merkezli New York Times gazetesinden Hamas lideri Yahya Sinvar'a yönelik dikkat çeken bir analiz geldi. NYT'ye konuşan ABD ve İsrailli yetkililer Tel Aviv yönetiminin çatışmaların başında '"yürüyen ölü bir adam" olarak nitelendirdiği Sinvar'ın aradan geçen 8 ayda hala hayatta olmasının İsrail'in başarısızlığının simgesi olduğunu söyledi.

İSRAİL İSTESMESE DE YAHYA SİNVAR İLE MÜZAKEREYE OTURDU

NYT muhabirleri Julian E. Barnes ve Adam Rasgon Kudüs ve Washington'da Hamas, İsrail ve ABD'den yetkililerle Sinvar hakkında konuştu. NYT'nin haberinde İsrailli yetkililerin kalan rehineleri serbest bırakmak için dolaylı da olsa Yahya Sinvar ile müzakere etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Hamas, İsrail ve ABD'den yetkililere göre, Sinvar sadece iradeli bir komutan olarak değil, aynı zamanda İsrail elçilerini müzakere masasına oturturken İsrail'in savaş alanında zafer kazanmasını engelleyen kurnaz bir müzakereci olarak ortaya çıktı. Mısır ve Katar'da süren görüşmelerde arabulucu yetkililer dahi, Hamas'ın herhangi bir tavizi kabul etmeden önce Gazze'nin altındaki bir tünel ağında saklandığına inanılan Sinvar'dan onay almak zorundaydı.

SİNVAR İSRAİL'İ ANALİZ EDEN SİYASİ BİR LİDER

Yahya Sinvar, 1989'da girdiği İsrail hapishanelerinden 2011 yılında Hamas tarafından yakalanan bir İsrail askeri karşılığında 1.000'den fazla Filistinli ile birlikte serbest kaldı. 20 yıldan fazla hapishanede kalan Sinvar, bu süreç içinde İbranice öğrendi ve İsrail kültürü ve toplumu hakkında bir anlayış geliştirdi.

ABD ve İsrailli yetkililer, Sinvar'ın şimdi bu bilgiyi İsrail toplumunda bölünmelere yol açmak ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu üzerindeki baskıyı artırmak için kullanıyor. Yetkililer Sinvar'ın, ateşkes görüşmelerinin önemli aşamalarında Netanyahu'ya halkın öfkesini kışkırtmak için bazı İsrailli rehinelerin videolarının yayınlanmasına dikkat çekiyor.

NYT'nin haberine göre ABD'li yetkililer, Sinvar'ın büyük olasılıkla kuzeydeki bir sonraki büyük şehir olan Han Yunus'un altındaki tünellerde olduğunu söylüyor. Bu istihbarat, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlar için gerekçesini baltalayabilir.