Netanyahu ve İsrailli kabine üyelerine soğuk duş... Protestoya maruz kaldılar!

İsrailliler, 7 Ekim'de ve devam eden süreçte ölen siviller için düzenlenen Anma Günü etkinliklerine katılan Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet yetkililerini protesto etti.

İsrail'in ulusal bağımsızlık bayramı öncesinde kuruluşundan itibaren öldürülen İsrailli askerler ve siviller için ülke genelinde milli anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

İsrail'de 7 Ekim'den sonra gerçekleştirilen ilk Anma Günü törenleri, Netanyahu ve hükümetine gösterilen tepkilere sahne oldu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'te katıldığı törende yaptığı konuşma sırasında çok sayıda kişi alanı terk etti. Sosyal medyada Netanyahu konuşma yaparken alandan ayrılan İsraillilerin görüntüleri paylaşıldı.

"ELLERİNDE ASKERLERİN KANI VAR"

Konuşmasında "düşmana ağır bedel ödeterek savaşı kazanacaklarını" savunan Netanyahu, "Gazze Şeridindeki İsrailli esirleri geri getirmenin merkezinde yer aldığı zaferin hedeflerine ulaşacaklarını" iddia etti.

Tel Aviv'de düzenlenen Anma Günü törenine katılan Savunma Bakanı Yoav Gallant konuşmaya başladığı sırada bazı İsrailliler "Ellerinde onların (askerlerin) kanı var" yazılı pankartlar açtı.

İsrail'deki tartışmalı figürlerden Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in katıldığı Aşdod törende de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

AŞIRI SAĞCI BAKANA TEPKİ

Ben-Gvir sahneye davet edilirken bir kişi "Çık buradan seni suçlu. Orduda bir dakika bile hizmet etmedin" diye bağırdı. Törende bunun üzerine katılımcılar arasında sözlü atışmalar yaşandı. Ben-Gvir konuşma yaptığı sırada da tartışmalar devam etti.

Gazze Şeridi yakınlarındaki Ofakim isimli yerleşim yerindeki bir askeri mezarlıkta düzenlenen Anma Günü törenine katılan Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirin annesi Einav Zangauker ile konuştu.

Anne Zangauker, bakandan çocuklarının geri getirilmesi için "çaba göstermelerini ve ellerinden gelen her şeyi yapmalarını" istedi. Smotrich ise 7 Ekim'de yaşananlarda "devlet ve güvenlik sisteminin başarısızlığını" itiraf ettiğini belirterek "hükümet üyesi olarak yaşanan ve yaşanacaklardan dolayı sorumluluğu üstlendiğini" dile getirdi.

İsrail'de her yıl ulusal bağımsızlık bayramından bir gün önce 1948'de kuruluşundan itibaren öldürülen İsrailli asker ve siviller için anma töreni gerçekleştiriliyor. İsrail'de 13 Mayıs akşamından 14 Mayıs akşamına kadar ulusal bağımsızlık bayramı faaliyetleri gerçekleştirilecek.

NEKBE ANMA ETKİNLİKLERİ

İsrail'in 1948'de kuruluşuyla topraklarından sürülen Filistinliler ise 15 Mayıs'ta Büyük Felaket'i Nekbe anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bini çocuk, 10 bin kadarı kadın olmak üzere 35 binden fazla Filistinli öldürüldü, 78 bin 641 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hamas, 6 Mayıs'ta arabulucuların hazırladığı ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmiş, İsrail ise reddetmişti.

İsrail Savaş Kabinesi bunun üzerine 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. İsrail ordusu, hafta sonundan itibaren Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelere yoğun bombardıman altında saldırı başlatmıştı.