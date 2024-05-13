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ABD'li senatörden İsrail'e Refah cevabı: "Müttefiklerimize açık çek verme zorunluluğumuz yok!"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;li senatörden İsrail&#039;e Refah cevabı: &quot;Müttefiklerimize açık çek verme zorunluluğumuz yok!&quot;

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD ile İsrail arasında Refah krizi devam ederken ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, İsrail'e silah satışına ilişkin "Herhangi bir müttefikimize askeri destek için açık çek verme zorunluluğumuz yok." açıklamasında bulundu.

Murphy, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 9 Mayıs'ta Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"AÇIK ÇEK VERME ZORUNLULUĞUMUZ YOK"

Senatör, "Herhangi bir müttefikimize askeri destek için açık çek verme zorunluluğumuz yok." ifadesini kullandı.

Biden'ın kararını desteklediğini vurgulayan Murphy, "Biden'ın, İsrail'e söylediği şey şu, sizinle müttefik olacağız ancak sivil kayıpların ve yaşanan insani felaketin uzun vadede Hamas'ı daha da güçlendireceğini, İsrail'in yeniden saldırıya uğrama ihtimalini artıracağını anlamalısınız." diye konuştu.

"SİVİLLERİN HAYATINI KAYBETMESİNE YOL AÇACAK HERHANGİ BİR OPERASYONA ONAY VERMEYİZ"

Murphy, İsrail'e desteğin süreceğinin altını çizerek, "Ancak bu durumda Refah'a binlerce sivilin ölümüne sebep olacak bir kara operasyonuna onay veremeyiz." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Partiden hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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