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İsrail ile ABD arasında gerilim büyüyor... Eski Mossad başkanından Biden'a zehir zemberek sözler!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail ile ABD arasında gerilim büyüyor... Eski Mossad başkanından Biden&#039;a zehir zemberek sözler!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail'e silah sevkiyatını askıya alması nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirdi.

Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail'de düzenlenen bir anma günü etkinliğinde ABD'nin Tel Aviv yönetimine silah sevkiyatını askıya almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SALDIRI ÖZGÜRLÜĞÜ TALEBİ

ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını askıya alması nedeniyle Biden'ı eleştiren Cohen, İsrail'e Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına yönelik "saldırı özgürlüğü verilmesi gerektiğini" savundu.

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

SİLAH SEVİKYATI ASKIYA ALINDI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

"SİLAH GÖNDEMREYECEĞİM"

ABD Başkanı Joe Biden da CNN'e verdiği röportajda, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz kapsamlı bir saldırıyla girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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