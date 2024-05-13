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Haberler > Dünya > İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde katliamlara devam ediyor... İsrail'in saldırılarında yüzlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti! Gazze'de son durum...
CANLI ANLATIM

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde katliamlara devam ediyor... İsrail'in saldırılarında yüzlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti! Gazze'de son durum...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi&#039;nde katliamlara devam ediyor... İsrail&#039;in saldırılarında yüzlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti! Gazze&#039;de son durum...

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Bureyc kampına saldırdı, İsrail sağlık çalışanlarını hedef almaya devam ediyor, Blinken'den Gallant'a Refah uyarısı, İngiltere'den İsrail'e silah satışına devam kararı... Gazze'de son durum...

Canlı Anlatım Özeti
  • İNGİLTERE'DEN GAZZE'DEKİ KATLİAMA DESTEK
  • İSRAİL SİVİL HALKI BOMBALADI
  • İSRAİL, BİLİNÇLİ OLARAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HEDEF ALIYOR!

13.05.2024 09:30

İNGİLTERE'DEN GAZZE'DEKİ KATLİAMA DESTEK

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'e silah ihracatını durdurmak gibi bir niyetlerinin olmadığını, bunun Hamas'ın faydasına olacağını savundu. Cameron, sivil kayıplarla ilgili endişeli olduklarını dile getirdi.

13.05.2024 09:15

İSRAİL SİVİL HALKI BOMBALADI

İsrail'in ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Balah kentindeki Bureyc Kampı'na düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

13.05.2024 09:00

İSRAİL, BİLİNÇLİ OLARAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HEDEF ALIYOR!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 138'i hemşire 500 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Gazzeli yetkililere göre, İsrail sağlık çalışanlarından 500'ünü öldürdü, 1500'ünü yaraladı. 7 Ekim'den bu yana 33 hastane, 53 sağlık merkezi ve 133 ambulans imha edildi.

Yer: Gazze

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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