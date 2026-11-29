İspanya LaLiga'nın 14. haftasında sahasında Alaves'e 2-1 mağlup olan Real Madrid'de Jose Mourinho'nun Arda Güler tercihi tartışma konusu oldu. Milli futbolcuyu orta sahanın gerisinde görevlendirmesi nedeniyle maç öncesinde eleştirilen Portekizli teknik adam, Arda'yı oyundan aldıktan bir dakika sonra kalesinde golü gördü. İspanyol basınında Mourinho'nun Arda Güler ve Vinicius Junior'a yönelik tercihleri sorgulanıyor.

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İspanya LaLiga'da zirve mücadelesini sürdüren Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladığı Alaves'e 2-1 mağlup oldu. Tüm kulvarlardaki 10 maçlık galibiyet serisi sona eren eflatun-beyazlılarda teknik direktör Jose Mourinho'nun milli futbolcu Arda Güler'e yönelik tercihleri gündeme oturdu.

MAÇ ÖNCESİNDE TEPKİLER BAŞLAMIŞTI

İspanyol spor gazetesi Marca'nın karşılaşma öncesinde yayımladığı muhtemel ilk 11'de Arda Güler'in Jude Bellingham'ın arkasında, orta sahanın merkezinde konumlandırılması Real Madrid taraftarlarının tepkisini çekmişti.

Milli futbolcunun hücumdaki efektifliğinden yeterince faydalanılamadığını savunan taraftarlar, sosyal medyada Arda'nın rakip kaleye daha yakın oynaması gerektiğini dile getirmişti.

Mourinho, Alaves karşısında Arda Güler'i Aurelien Tchouameni ile birlikte orta sahanın merkezinde görevlendirdi.

Mourinho'nun Arda Güler kararı pahalıya patladı

ARDA ÇIKTI, BİR DAKİKA SONRA FARK ARTTI

Karşılaşmanın 22. dakikasında Toni Martinez'in golüyle geriye düşen Real Madrid, ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı.

Takım arkadaşlarına hazırladığı gol fırsatlarıyla dikkati çeken Arda Güler, 60. dakikada Jose Mourinho tarafından oyundan alındı. Milli futbolcunun yerine Carlos Espi sahaya sürüldü.

Bu değişiklikten yalnızca bir dakika sonra Angel Perez'in golüyle Alaves farkı ikiye çıkardı.

Real Madrid'de 69. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği gol mağlubiyeti önleyemezken Jude Bellingham, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mourinho'nun Arda Güler kararı pahalıya patladı

İSPANYOL BASININDA ARDA-VINICIUS TARTIŞMASI

İspanyol radyo kanalı Cadena SER'in Carrusel Deportivo programında Mourinho'nun Arda Güler'i oyundan alırken etkisiz bir performans sergilediği değerlendirilen Vinicius Junior'u 90 dakika sahada tutması eleştirildi.

Milli futbolcunun oyundan çıkarken yaşadığı memnuniyetsizlik de gündeme taşınırken karşılaşmanın gidişatı itibarıyla Arda'nın sahada kalması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Bernabeu tribünlerinden Vinicius'a yönelik ıslık seslerinin yükseldiği de aktarıldı.

Mourinho'nun Arda Güler kararı pahalıya patladı

"YA VİNİCİUS'U ÇIKARACAKTIM YA ARDA'YI..."

Mourinho'nun, değişiklik kararı hakkında şunları söyledi:

"Arda Güler ile Vinicius Junior arasında seçim yapmak zorunda kaldım. Arda Güler'i oyundan aldım. Bernardo ve Arda sahadayken benzer tip oyuncular. Topa sahip olmayı ve çevirmeyi seven oyuncular. Ama takım boşluk bulamıyor, ceza sahasında varlık gösteremiyordu. Espi’yi alırken sadece iki seçeneğim vardı: Ya Arda’yı çıkaracaktım ya Vinicius’u. Arda’yı çıkardım."

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR KRİZE YOL AÇMIŞTI

Portekizli teknik adamın Arda Güler'i oyundan alma tercihi daha önce de tartışmalara neden olmuştu.

Eylül ayında oynanan ve Real Madrid'in 3-2 kazandığı Elche karşılaşmasında frikikten gol atan milli futbolcuyu 68. dakikada kenara alan Mourinho, maç sonrasında Arda'nın ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu olmadığını söylemişti.

16 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Alaves karşılaşması öncesinde bu sezon LaLiga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 16 maçta görev alan Arda Güler, 4 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

İki organizasyonda toplam 1.014 dakika sahada kalan milli futbolcu, ortalama 78 dakikada bir gole doğrudan katkı sağlamıştı.

Real Madrid, 14'üncü haftanın oynandığı LaLiga'da zirve yarışında da ağır bir yara aldı. Başkent ekibi 33 puanla 3. sırada yer alırken lider Barcelona bir maç eksiğiyle 36 puanda.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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