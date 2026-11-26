İspanya LaLiga devi Real Madrid'de futbolcular yeni otomobillerini teslim alırken; milli futbolcu Arda Güler'in tercihi dikkat çekti. Milli yıldızın 748 beygir gücündeki yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.

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Real Madrid'in sponsorlarındanolan Alman otomotiv devi BMW, futbolculara yeni araçlarını teslim etti. Yıldız futbolcular, Santiago Bernabeu'da düzenlenen lansmanda yeni araçlarını teslim aldı. Arda Güler'in tercihi BMW XM Label modeli oldu.

Milli futbolcu, takım arkadaşları Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Aurelien Tchouameni ve Ferland Mendy ile birlikte aynı modeli tercih etti.

Arda Güler'in yeni otomobili

10.7 MİLYON TL'LİK ARABASIYLA POZ VERDİ

Şarj edilebilir hibrit bir araç olan, 748 beygir gücü üreten, bir V8 motoru ve bir elektrik motoruna sahip XM Label, Avrupa'da 192 bin euro (yaklaşık 10.7 milyon TL) civarında satışa sunuluyor.

Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihi tamamen elektrikli BMW iX xDrive60 oldu. 544 beygir gücündeki modelin fiyatı yaklaşık 105 bin 850 euro.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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