Milli gururumuz Arda Güler, Real Madrid'in sahasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı geriden gelerek 5-1 mağlup ettiği maçta iki asistiyle öne çıktı ve genç oyuncuya övgüler yağdı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da PSV Eindhoven'ı 5-1 yendi. Arda Güler, ilk 11'de başlayıp 70 dakika sahada kaldığı karşılaşmada 2 asist yaptı.

Arda Güler, bu sezon 16 maçta 4 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.

"O PASI ATARKEN BENİ GÖRMEDİ"

İspanyol ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho, Arda Güler için "O benim en önemli oyuncum" dedi. Milli futbolcumuzun çok konuşulan topuk pasıyla golü atan Federico Valverde ise "O pası atarken beni görmedi, duymadı. Sanki ensesinde gözleri var, inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Federico Valverde

"SİHİRLİ SOL AYAK"

Real Madrid'de 21 yaşındaki yıldızın bir diğer takım arkadaşı Jude Bellingham, Güler hakkında "Sihirli bir sol ayağa sahip" övgüsünde bulundu.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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