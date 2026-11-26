Takım arkadaşları, Arda Güler'e şaştı kaldı: Ensesinde gözleri var, inanılmaz
Milli gururumuz Arda Güler, Real Madrid'in sahasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı geriden gelerek 5-1 mağlup ettiği maçta iki asistiyle öne çıktı ve genç oyuncuya övgüler yağdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da PSV Eindhoven'ı 5-1 yendi. Arda Güler, ilk 11'de başlayıp 70 dakika sahada kaldığı karşılaşmada 2 asist yaptı.
"O PASI ATARKEN BENİ GÖRMEDİ"
İspanyol ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho, Arda Güler için "O benim en önemli oyuncum" dedi. Milli futbolcumuzun çok konuşulan topuk pasıyla golü atan Federico Valverde ise "O pası atarken beni görmedi, duymadı. Sanki ensesinde gözleri var, inanılmaz" ifadelerini kullandı.
"SİHİRLİ SOL AYAK"
Real Madrid'de 21 yaşındaki yıldızın bir diğer takım arkadaşı Jude Bellingham, Güler hakkında "Sihirli bir sol ayağa sahip" övgüsünde bulundu.