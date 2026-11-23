Arda Güler'in 14 yaşındaki bayram namazı görüntüleri ortaya çıktı
Real Madrid forması giyen Arda Güler’in, henüz 14 yaşındayken memleketi Bolu Mengen'e bağlı Hayranlar Köyü'nde bayram namazının ardından ailesi ve köy sakinleriyle bayramlaştığı görüntüler gündem oldu.
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A Milli Futbol Takımı ve İspanya LaLiga devi Real Madrid’in 21 yaşındaki yıldızı Arda Güler’in, 2019 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı.
Milli futbolcunun, henüz 14 yaşındayken Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Hayranlar Köyü'nde bayram namazı sonrası ailesiyle bayramlaştığı anlar kameraya yansıdı.
Görüntülerde; Arda Güler'in, babası Ümit Güler ve dedesi Mehmet Ali Güler ile birlikte bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştığı anlar yer aldı.
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