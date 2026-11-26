Anayasa Mahkemesi, sporda şiddet kapsamında haklarında soruşturma başlatılan kişilere doğrudan seyirden yasaklanma tedbiri uygulanmasını ve maç günlerinde kolluk birimlerine başvurma zorunluluğunu öngören kanun hükümlerini iptal etti. Oy birliğiyle alınan iptal kararı, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

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Anayasa Mahkemesi'nin, futbolseverleri yakından ilgilendiren 25 Haziran 2026 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi ve İstanbul Anadolu 71. Asliye Ceza Mahkemesi, seyirden yasaklanma tedbirine uymama suçundan açılan davalar kapsamında ilgili kanun hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

SORUŞTURMA AÇILINCA MAÇ YASAĞI UYGULANIYORDU

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, kanun kapsamındaki suçlardan dolayı haklarında soruşturma başlatılan kişilere spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri uygulanıyordu.

Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği sürece yasak devam ediyordu.

AYM, söz konusu hükmün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

AYMden futbolseverleri ilgilendiren karar: Maç yasağı ve karakola imza uygulamasına iptal

MAÇ GÜNÜ KARAKOLA GİTME ZORUNLULUĞUNA DA İPTAL

Seyirden yasaklanan kişi, taraftarı olduğu takımın maçının başlangıç saatinde ve başlangıç saatinden bir saat sonra ya da devre arasında olmak üzere iki kez ikametine en yakın karakola giderek imza atmakla yükümlüydü.

Yüksek Mahkeme, hakkında seyirden yasaklanma kararı verilen kişilerin müsabaka günlerinde kolluk birimine başvurma zorunluluğunu düzenleyen sekizinci fıkranın da iptaline hükmetti.

Söz konusu yükümlülüğün takibi amacıyla biyometrik yöntemlerin kullanılmasına imkan tanıyan hüküm de iptal edildi.

AYMden futbolseverleri ilgilendiren karar: Maç yasağı ve karakola imza uygulamasına iptal

DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AYM, hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle ortaya çıkacak hukuki boşluğun kamu yararını olumsuz etkileyeceğini değerlendirerek kararın yürürlüğe girmesini dokuz ay erteledi.

Buna göre 26 Kasım 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan iptal hükümleri 26 Ağustos 2027'de yürürlüğe girecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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