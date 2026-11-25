Real Madrid forması altında sergilediği performansla göğsümüzü kabartan Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 kazandıkları PSV Eindhoven maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da ağırladığı PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup etti. Farklı galibiyete 2 asistle büyük katkı sunan Arda Güler, karşılaşmaya damga vuran isimlerden oldu.

Arda Güler, bu sezon 16 maçta 4 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.

"ÇOK ÖZEL BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Müsabakanın ardından TNT Sports'un Brezilya edisyonuna konuşan Arda Güler, teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle söz etti: Mourinho bizim için özel bir teknik direktör. Her zaman yüzde 100 performans göstermeliyiz çünkü bizden her zaman bunu bekliyor. Çok hırslı birisi. Her maçı kazanmalıyız.

Jose Mourinho

"VINICIUS ÖZEL BİR İNSAN"

Takım arkadaşı Vinicius Junior'ın golüne çok sevindiği hatırlatılan 21 yaşındaki yıldız, "Zor bir dönemden geçti. Bu maçta gol attı ve onun adına çok mutluyuz. Özel bir insan, özel bir oyuncu ve maçların gidişatını değiştirebilen biri. Umarım böyle devam eder" şeklinde konuştu.

Vinicius Junior

"ALEX İDOLÜMDÜ"

Arda Güler, altyapısından yetiştiği ve A takımda 2 sezon forma giydiği Fenerbahçe hakkında yöneltilen soruyu da cevapladı.

Tribünde Arda Güler için açılan pankart

"Fenerbahçe forması giydiğini biliyoruz. Senin için Alex de Souza ne anlam ifade ediyor?" sorusuna milli futbolcu, "Alex'i tarif etmek gerçekten zor çünkü benim idolümdü. Daha dün bile YouTube'dan videolarını izliyordum, hâlâ idolüm. Benim için çok özel ve önemli bir yeri var. Ona buradan kocaman sarıldığımı söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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