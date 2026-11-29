Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye'nin büyük bölümünde kış şartları etkisini gösterecek. İstanbul'da sıcaklıklar 17 dereceden 8 dereceye kadar düşerken birçok ilde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, saatte 90 kilometreyi bulabilecek fırtınaya karşı uyarıda bulunurken Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının İstanbul'un kapısına kadar dayanacağını belirterek megakentte kar görülmesi için 7-8 Aralık tarihlerini işaret etti.

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Türkiye'de hava durumu pazartesiden itibaren sert bir değişime sahne olacak. Sıcaklıklar hızla düşerken yurdun birçok bölgesi beyaza bürünecek. Doğu Anadolu'da kar kalınlığının yarım metreyi aşabileceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar bekleyen milyonları ilgilendiren bir tahminde bulundu. Şen, megakentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali için 7-8 Aralık tarihlerine dikkat çekti.

"SICAKLIK 8 DERECEYE DÜŞECEK"

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’u tam olarak etkileyeceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir dereceye düşüyor. Bugün 17 olan İstanbul'daki hava sıcaklığı pazartesi ve salı günü 9-8 dereceye kadar düşecek. Aynı şekilde Ankara'da gündüz sıcaklıkları 4-5 dereceye, gece sıcaklıkları da sıfırın altına kadar da inecek. Bu düşüşle birlikte tabii ki kar yağışı da meydana gelecek."

"İSTANBUL'UN KAPISINA KADAR GELİYOR"

Şen beklenen kar yağışına ilişkin ise “Kar yağışı özellikle pazar gecesi ve pazartesi günü Trakya'dan başlayacak. Çatalca'ya kadar geliyor. İstanbul'un kapısına kadar geliyor. Bu sefer İstanbul'da görmeyeceğiz. Çünkü İstanbul'da sıcaklık 8 derecenin altına düşmüyor. Kar yağışı olması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Büyük şehirlerde kar yağışı artık zayıf.

İstanbul'da kar yağışı için ilk tarih açıklandı: Prof. Dr. Orhan Şen '7-8 Aralık' dedi

Şen, kar yağışının etkili olacağı yerleri ise şöyle işaret etti: İç Anadolu’nun tamamında kar yağışı var. Salı günü, çarşamba günü, perşembe günleri de hatta cumaya da sarkacak. İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz'in iç kesimleri, Ege bölgesi. Bursa, Sakarya, Düzce ve Trakya'da kar yağışı var. İstanbul'da yok, İzmir'de yok, Antalya'da yok tabii ki. Doğu Anadolu'daki kar yükseklikleri yarım metreyi de geçebilir. Özellikle İç Anadolu'daki kar gene yer seviyesinde yerde tutacak miktarda kar olabilir.

İstanbul'da kar yağışı için ilk tarih açıklandı: Prof. Dr. Orhan Şen '7-8 Aralık' dedi

İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ

“İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusunu da cevaplayan Şen “Ayın 7-8'i gibi ki önümüzde daha bir, bunun için nereden baksan bir 9-10 gün var. 7-8 gibi İstanbul'da karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı görülebilir. Ama dediğim gibi daha bir 10 günlük süre var. Dolayısıyla değişebilir. Ama şu andaki görünüm o şekilde. Yani 7-8, yani bu önümüzdeki hafta değil, öbür haftanın başlangıcında öyle bir ihtimalde var” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya ve Bolu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı için ilk tarih açıklandı: Prof. Dr. Orhan Şen '7-8 Aralık' dedi

SAĞANAK AKŞAM KARA DÖNÜŞECEK

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı için ilk tarih açıklandı: Prof. Dr. Orhan Şen '7-8 Aralık' dedi

Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu kıyıları, Sinop, Rize, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı için ilk tarih açıklandı: Prof. Dr. Orhan Şen '7-8 Aralık' dedi

RÜZGARIN HIZI 90 KİLOMETREYİ BULABİLİR

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat), Hatay çevrelerinde kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği öngörülüyor.

İstanbul'da kar yağışı için ilk tarih açıklandı: Prof. Dr. Orhan Şen '7-8 Aralık' dedi

Sağanak yağış beklenen iller şöyle:

Bölge İller Marmara Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli Ege İzmir, Muğla Akdeniz Adana, Antalya, Hatay Batı Karadeniz Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak Orta ve Doğu Karadeniz Rize, Samsun, Trabzon Doğu Anadolu Malatya, Van Güneydoğu Anadolu Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa

Kar yağışı beklenen iller şöyle:

İl Bölge / Kapsam Kırklareli Yüksek kesimleri Erzurum Genel Kars Genel Van Genel

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