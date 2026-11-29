Kim Milyoner Olmak İster'de hikâyesiyle herkesi ağlatan yarışmacı! 1 milyon TL'nin kıyısından döndü
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan 19 yaşındaki Nüsran Gül Giden’in anlattıkları, stüdyoyu gözyaşlarına boğdu. 1 milyon TL’lik soruyu açtıran genç yarışmacı, milyonların kıyısından döndü ama milyonların kalbini kazandı. İşte yarışmaya damga vuran anlar…
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicilere hem duygu dolu hem de heyecanlı anlar yaşattı. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Nüsran Gül Giden, zorlu hayat hikâyesini anlatırken stüdyoda gözyaşlarına neden oldu.
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Başarılı performansıyla 1 milyon TL değerindeki soruya kadar yükselen genç yarışmacı, verdiği yanıtla büyük ödülün kıyısından döndü.
HERKESİ AĞLATTI
Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Nüsran Gül Giden, yalnızca bilgi birikimiyle değil, hayat mücadelesiyle de dikkat çekti. Yarışma koltuğuna oturduktan sonra çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlatan genç yarışmacı, stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
AİLESİYLE YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATTI
Çocukluk döneminde şiddete maruz kaldığını ve henüz 15 yaşındayken yurda verildiğini anlatan Giden, annesiyle yaşadığı sorunlara ve babasıyla kurabildiği sınırlı ilişkiye değindi.
YILDA 3-4 KEZ GÖRÜŞEBİLMİŞ
Annesiyle birlikte yaşamak istemediğini, bu süreçte yurda gönderildiğini belirten genç yarışmacı, babasını da uzun yıllar boyunca yeterince tanıyamadığını söyledi. Babasıyla 3-4 yılda bir görüşebildiğini ifade eden Giden, telefon görüşmelerinde dahi konuşmalarının kontrol edildiğini anlattı.
Zorlu geçen çocukluk yıllarının ardından babasının yanına gitmek zorunda kaldığını belirten yarışmacı, bu kararın hayatında bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.
Annesiyle 3 Temmuz 2022'den bu yana görüşmediğini söyleyen Giden, babasının geç de olsa kendisine sahip çıktığını, ablası Sahra'nın ise öz annesi olmamasına rağmen kendisine annelik yaptığını ifade etti.
1 MİLYON TL'LİK SORUYA KADAR YÜKSELDİ
Yaşadığı duygusal anların ardından yeniden yarışmaya odaklanan Nüsran Gül Giden, soruları başarıyla cevaplayarak ilerlemeyi sürdürdü. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken 19 yaşındaki yarışmacı, 300 bin TL'lik barajı geçerek 1 milyon TL değerindeki 12'nci soruyu açtırdı.
Stüdyoda heyecan doruğa çıkarken genç yarışmacının karşısına çıkan soru şöyleydi:
"HANGİSİ BİR ATASÖZÜDÜR?"
A) Her şeyin yokluğu yokluktur
b) Her şeyin yokluğu varlıktır
c) Her şeyin varlığı varlıktır
d) Her şeyin varlığı yokluktur
Daha önce bütün joker haklarını kullanan Giden, seçenekleri uzun süre değerlendirdi. Bir süre düşündükten sonra kararını veren genç yarışmacı, B seçeneği olan "Her şeyin yokluğu varlıktır" yanıtını tercih etti.
300 BİN TL KAZANDI
Cevabın açıklanmasıyla birlikte stüdyoda heyecan yerini hayal kırıklığına bıraktı. Doğru yanıtın A seçeneği olan "Her şeyin yokluğu yokluktur" olduğunun açıklanması üzerine Nüsran Gül Giden, 1 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşamadı.
Yanlış cevap nedeniyle yarışmadan 300 bin TL'lik baraj ödülüyle ayrılan genç yarışmacı yarışma boyunca gösterdiği mücadeleyle izleyicilerin hafızasında yer etti.