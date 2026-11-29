Merhum ünlü ilaç sanayicisi Dr. Edgar Poffet'in çocuklarının kendilerine miras kalan 186 parça tarihi eseri, antikacılara satarken yakalandığı iddia edildi. İhbar sonrası antikacılarla olan görüşmelerin izini süren polis villaya baskın düzenledi. Bir antikacı tutuklandı, Poffet kardeşler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Eserler arasında Topkapı Sarayı'na ait olduğu değerlendirilen tarihi bir musluk da bulundu.

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Türk ilaç sanayisinin tanınan isimleri arasında yer alan merhum Dr. Edgar Poffet'in çocukları İsmail Hakkı Poffet ve Marry An Ayşe Poffet Ritscher hakkındaki iddia hayrete düşürdü. Çocukların, babalarından kalan 186 parça tarihi eseri elden çıkarmak için sattığı iddia edildi.

Sabah gazetesinden Batuhan Altınbaş’ın haberine göre, kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir kişi Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği'ni arayarak bir ihbarda bulundu.

Ünlü eczacının çocuklarına suçüstü! Villada tarihi eser skandalı, ilaç devinin mirasından saray hazinesi çıktı

GİZEMLİ İHBAR

İhbarı yapan kişi “Kapalıçarşı Cevahir Bedesteni içerisinde Mavi Köşe, İstanbul Antik, Erdun Collection isimli iş yerlerinde tarihi eser (Osmanlı objeleri, sikke, ikona) satışı yapılıyor. Cevahir Bedesteni içerisinde isimlerini bilmediğim başkaca iş yerlerinde de tarihi eser satışı yapılıyor" dedi.

İkinci bir ihbarda ise Cenk Erdün adlı kişinin Kapalıçarşı'da alımı ve satımı yasak olan objeleri sattığı, bu objelerin yurtdışından Kapalıçarşı'ya gelen Arap şeyhler ve zengin işadamlarına yüksek fiyatlara satıldığı anlatıldı.

Ünlü eczacının çocuklarına suçüstü! Villada tarihi eser skandalı, ilaç devinin mirasından saray hazinesi çıktı

FİYAT GÖRÜŞMESİ YAPMIŞLAR

Antika satıcıları Kemal Avni Baturer ile Cenk Erdün'ün mart ayındaki görüşmesine dair yapılan incelemede Baturer'in Ayşe Poffet'in elinde bulunan musluk başları, çini porselenler, İznik işi ve Çanakkale işi gibi objeler, Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait hayvanlar gibi bazı objeleri Erdün'e sorduğu ve fiyatları hakkında görüştükleri belirlendi.

Ünlü eczacının çocuklarına suçüstü! Villada tarihi eser skandalı, ilaç devinin mirasından saray hazinesi çıktı

LÜKS VİLLAYA POLİS BASKINI

İddiaya göre Erdün ve Baturer, 25 Mart günü Poffet'teki tarihi eserleri almak için Beykoz'daki lüks villaya gitti. Takipte olan polis ekipleri villaya baskın düzenledi. Selçuklu, Osmanlı ve Bizans dönemine ait oldukları değerlendirilen 39 adet musluk başı, 2 adet ikona dahil toplam 186 parça eser ele geçirildi. Poffet kardeşler, Kemal Avni Baturer ve Cenk Erdün ile birlikte suçüstü yakalandı.

Ünlü eczacının çocuklarına suçüstü! Villada tarihi eser skandalı, ilaç devinin mirasından saray hazinesi çıktı

POFFET KARDEŞLERE ADLİ KONTROL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda hazırlanan iddianamede 4 şüphelinin 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Soruşturma kapsamında antikacı Cenk Erdün tutuklanırken, Poffet kardeşler ile Kemal Avni Baturer hakkında konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulandı.

“TOPKAPI SARAYI’NA AİT OLABİLİR”

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, ele geçirilen 1 adet tarihi musluğun güçlü görsel delillerle Topkapı Sarayı'na ait olabileceğini belirledi. Ayasofya Tarihi Müzesi ise 8 ahşap ikona ile 1 ahşap okuma kürsüsünün 'korunması gerekli kültür varlığı' olduğunu raporladı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri 49 sikke ve pişmiş toprak eseri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ise Tunç Çağı sürahisi, 16. yüzyıl İznik çinileri ile Sultan II. Abdülhamid ve Sultan V. Mehmed tuğralı beratların alım-satımının yasak olduğunu tespit etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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