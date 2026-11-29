UEFA, skandal bir açıklama yaparak Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan kavgayı önlemek için müdahale ettiğini iddia etmiş, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Beşiktaş Kulübü ve TFF ise olayları çıkaran tarafın Beşiktaşlı taraftarlar değil, yerel güvenlik güçleri olduğunu çok sayıda video kaydı ve belgeyle UEFA'nın gözüne sokup "Ceza veremezsiniz" diyecek.

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Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile Batum'da oynadığı maçta çıkan olayların yankıları sürüyor.

Gürcistan polisinin statta Filistin bayrağı açan taraftarlara yönelik şiddetli müdahalesiyle başlayan olaylar giderek büyümüştü. Karşılaşmanın durmasıyla birlikte Türk makamları anında harekete geçmiş, UEFA ve Gürcü yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından emniyet güçlerinin geri çekilmesiyle maç yaklaşık 40 dakika sonra kaldığı yerden devam etmişti.

Bize ceza veremezsiniz! İsrail yanlısı tutum sergileyen UEFA’ya yakın markaj

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazanarak en güzel cevabı sahada vermişti. Ancak UEFA'nın ve İsrail'in maçı burada bırakmayacağı, daha ilk günden yaptıkları açıklamalarla belli oldu.

Bize ceza veremezsiniz! İsrail yanlısı tutum sergileyen UEFA’ya yakın markaj

UEFA EMİR KULU MU?

Hapoel Beer Sheva'nın başkanı Alona Barkat, Gürcistan polisine teşekkür ederken Beşiktaş'ı suçlayarak "Böyle bir nefret görmedim" dedi. Rus takımlarını bazı organizasyonlardan men ederken İsrail kulüplerine yaptırım uygulayamayan UEFA da skandal bir açıklama yaparak olayların, "Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan kavgayı önlemek amacıyla polisin müdahale etmesi" sebebiyle yaşandığını iddia etmiş ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. UEFA, bu gelişmelerin üzerine bir adım daha atarak Beşiktaş ile ilgili paylaşımlarını durdurdu.

Bize ceza veremezsiniz! İsrail yanlısı tutum sergileyen UEFA’ya yakın markaj

GÜRCÜ POLİSLER SALDIRDI

UEFA'nın İsrail baskısıyla Beşiktaş Kulübünü ve taraftarlarını ağır yaptırımlarla karşı karşıya bırakmaya hazırlandığı öğrenilirken siyah-beyazlı kulüp, TFF ile iş birliği yaparak kapsamlı bir savunma dosyası hazırlamaya başladı. Olayların başlangıcına ilişkin çok sayıda video kaydı ve görüntü delil olarak sunulacak, polisin orantısız güç uyguladığı belgelenecek. Taraftarları korumakla görevli güvenlik güçlerinin taraftarlara saldıran taraf olduğu belirtilecek. Maçın oynanmasında Türk makamlarının girişimleri hatırlatılacak ve herhangi bir ağır yaptırımın kesinlikle kabul edilemeyeceği net bir şekilde vurgulanacak.

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