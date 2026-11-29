Liderlik koltuğunu koruyup rakipleriyle arayı açmak isteyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı savunmada kilitleyip hızlı hücumlarla vurmayı planlıyor.

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Ligde haftalardır liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, derbide koltuğu kaptırma niyetinde değil. Üst üste beşinci şampiyonluğu isteyen sarı kırmızılılar, Dolmabahçe'de oynanacak derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Bu maçın sezonun geri kalanı için anahtar vazifesi göreceğini düşünen Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşısına takımını Aston Villa maçındaki taktikle çıkaracak.

LİGİN ANAHTARI OLACAK

İngiliz ekibini savunmada kilitleyerek hızlı hücumlarla rakibin dengesini bozmayı başaran ve önemli bir zafer elde eden sarı kırmızılılar, benzer taktik anlayışını Tüpraş Stadı'nda da sergilemek istiyor.

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OSİ VE DENİZ KULÜBEDE

Sarı kırmızılı takımda Sallai ve Osimhen'in derbideki durumu bugün yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Sağlık Kurulu ve teknik heyetin onay vermesi hâlinde iki futbolcu da kadroya alınacak ve kulübede görev bekleyecek. Deniz Gül ise Okan Buruk'un hamle oyuncusu olarak değerlendireceği isimlerden biri olacak. Osimhen'in 25 gündür yüksek eforlu antrenman yapamaması, burnu kırılan Deniz Gül'ün operasyon geçirmesi ve Eren'in İngiliz ekibi karşısındaki başarılı performansı nedeniyle ilk 11'de değişiklik beklenmiyor. Buruk, en uçta Barış'ı ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

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