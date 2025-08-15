Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şiddetli ağrıyla gitti, doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 100 tane çıktı!

Şiddetli ağrıyla gitti, doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 100 tane çıktı!

Yozgat’ta ikamet eden Serhat Evran’ın böbreğinden yapılan ameliyatla 100’e yakın taş temizlendi. Doktoru tek delikten yapılan ameliyatın başarıyla geçtiğini bildirdi.

Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Serhat Evran doktorları bile şaşırtan sağlık problemiyle karşı karşıya kaldı. Şiddetli böbrek ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Evran’ın detaylı tetkiklerinin yapılmasının ardından böbreğinde 100 taneye yakın taş tespit edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu ve Op. Dr. Arif Bedirhan Bayraktar hastanın son durumunu kontrol ederek kısa sürede taburcu olacağını söyledi.

Şiddetli ağrıyla gitti, doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 100 tane çıktı! - 1. Resim

BÖBREĞİNİ MEĞER TAŞLAR KAPLAMIŞ

Hastanın durumu hakkında açıklama yapan Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu hastanın 10 yıl kadar önce sağ böbrekten taş cerrahisi operasyonu geçirdiğini ifade etti. Kocamanoğlu, "Yaptığımız incelemede sağ böbreğin tamamını dolduran taşları vardı. Hastayla görüşerek bu tür büyük taşlarda büyük bir cerrahi olabileceğini ve hastanın birkaç delikten girerek, sırttan delerek ameliyat yapılması gerektiğini söyledik. Hastamız kabul etti. Çarşamba günü hastanın ameliyatını yaptık. Tek delikten girerek neredeyse tamamını temizledik. Bugün de hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz" dedi.

Şiddetli ağrıyla gitti, doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 100 tane çıktı! - 2. Resim

HER 10 KİŞİDEN BİRİ RİSK ALTINDA

Böbrek taşının yaygın olduğuna değinen Kocamanoğlu, "Böbrek taşı oranı ülkemizde çok yüksek. Her 10 kişiden biri böbrek taşından muzdarip. Taş hastalarına önerilerimiz oluyor. Günlük idrar çıkışları 2 buçuk litreye yakın olacak şekilde sıvı tüketmelerini özellikle su tüketimi öneriyoruz. Spor ve aktivite, tuz kısıtlaması öneriyoruz. Bu önerilere uyarlarsa taş oluşma riskinin azalabileceğini hastalara iletiyoruz. Tedavi sadece cerrahi olarak taşların çıkartılması değil, sonraki yaşam tarzı değişikliği de bizler için çok çok önemli" şeklinde konuştu.

Şiddetli ağrıyla gitti, doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 100 tane çıktı! - 3. Resim

