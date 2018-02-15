Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Kabızlığın birçok hastada, bir takım davranış değişiklikleri ve nefes egzersizleri ile ve sadece kısa süreli ilaç tedavisiyle çözüme ulaştırılabildiğini belirten Prof. Dr. Bor, kabızlıkla mücadelede yapılması gerekenleri şöyle anlattı: “İlk yapılacak şey tarzında kabızlığa yol açan sebeplerin ortadan kaldırılmasıdır; örneğin tuvalet seçerek ertelemek, az sıvı almak, posasız beslenmek kabızlığa zemin hazırlar. Dışkılama hissi ertelenmemelidir. Her sabah kahvaltıdan sonra büyük bir bardak su içip 10 dakikaya kadar tuvalette oturup nefes egzersizleri yapılması çok faydalıdır. Alaturka tuvaletler iş kolaylaştırır. Diğer tuvaletlerde ise ayak altına bir yükseklik koyulması tavsiye edilir.”

İlaçlarla ilgili çok sayıda yanlış inanış olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bor, “En sık söyleneni kabızlık önleyici ilaçların ‘alışkanlık’ yaptığı veya bağırsaklara zarar verdiğidir. Bunlar yanlıştır. İlaç tedavisinde ülkemizde yakınlarda kullanılmaya başlanan polietilen glikol grubu ile laktuloz en başarılı olanlarıdır” dedi.