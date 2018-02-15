Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Plazalarda ve kapalı ofis ortamlarında hareketsiz çalışmak, karanlık saatlerde işe gidip gelerek güneş görememek kas-iskelet ağrılarını ve D vitamini eksikliğini artırıyor. Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, yapılan bazı çalışmalarda, yaygın kas-iskelet sistemi ağrısına sebep olan fibromiyalji hastalarında D vitamini düzeylerinin sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında oldukça düşük bulunduğunu belirterek, “Sabah girip akşam çıktığınız bir işiniz varsa, gün içinde güneş görmüyorsanız ağrılarınızın sebebi D vitamini eksikliği olabilir” dedi.



Bu durumun “plaza hastalığı” olarak tarif edildiğini söyleyen Prof. Dr. Dıraçoğlu, D vitamini eksikliğinin, stresi ve ağrıları artırdığını, zihinsel performansı olumsuz etkilediğini belirterek, “Çağımızın en önemli problemlerinden biri de stres ve stresle mücadeledeki yetersizliklerdir. Yoğun iş yaşamı ile birlikte insanların kendilerine ayırdıkları zamanın giderek azalması, beraberinde yeterince rahatlayamayan ve stres yükünü dağıtamayan bir insan grubunun oluşmasına sebep olmuştur. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki D vitamini eksikliği zihinsel performansı olumsuz etkiliyor ve günlük strese neden oluyor. Eğer beslenme ve güneşlenme yoluyla yeterli D vitamini alınamıyorsa D vitamini takviye yoluyla sağlanabilir. Özellikle yetişkinler için günde 1000 IU vitamin D3 takviyesi bu şikayetleri zamanla azaltabilir. Bu vitaminler farklı formları bulunmakla beraber örneğin sprey formu günlük iş temposu için de doz ayarı ve basit kullanımıyla daha pratik bir seçenek olabiliyor. D vitamini eksikliğini hissedenler mutlaka doktorlarına danışarak bu takviyeleri uygun dozlarda alabilir. Örneğin D vitamini beklenen değerin altındaysa günlük idame dozdan önce daha yoğun olarak tedavi amaçlı depo doz kullanılır ve daha sonra rutin takviyeye devam edilir” dedi.