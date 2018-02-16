Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış aylarında kan kolesterol düzeyinin yaz aylarına göre daha yüksek olduğuna değinen Dr. Muhittin Pekuz, "Soğuk havalarda koroner kalp hastalarının göğüs ağrısı eşiği düşer ve daha ılık havalara göre daha kolay göğüs ağrısı oluşur. Bunun nedenleri kalp damarlarındaki soğuğa bağlı büzüşme ve soğuğun vücudun enerji ihtiyacını, dolayısıyla kalbin yükünü artırmasıdır” diye konuştu.

İnsanların soğuk hava ile birlikte ağır yemekler tüketmeye daha meyilli olduğunu belirten Dr. Muhittin Pekuz, bu durumun da yağı ve doğal olarak kolesterolü arttırdığına vurgu yaptı.

"FAZLA GELEN ENERJİ YAĞA DÖNÜŞÜR"

Dr. Muhittin Pekuz: “Yazın havanın sıcak olması ister istemez insanın iştahını azaltır. Ağır gıdalar, terlemeyi artırıp kişinin konforunu bozduğu için çok fazla tercih edilmez. Ancak kışın insanlar soğuk hava ile birlikte ağır yemekler tüketmeye daha meyilli olurlar. Bu da vücuda harcayabileceğinden daha fazla enerji almamıza sebep olur ve fazla gelen enerji yağa dönüşür. Artan yağ oranı da doğal olarak kolesterolü yükseltir. Kolesterol her insanın kanında olması gereken bir maddedir. Beslenme eksikliği olanlarda, zafiyet geçirenlerde kolesterol değerleri çok düşer ve bu da tehlikeli bir durumdur. Kolesterol düzeyini değerlendirirken, hastanın ek bir hastalık durumunun olup olmadığı göz önünde bulundurulur. Sağlıklı bir insanda LDL kolesterol dediğimiz, halk arasında kötü huylu olarak bilinen kolesterolün üst sınırı 200’dür. Sağlığında hiçbir risk faktörü, şekeri, kalp hastalığı öyküsü olmayan hastalarda LDL kolesterolü 200’e kadar normaldir. Eğer hastanın şeker, kalp veya damar hastalığı varsa, kolesterol düzeyini 70’e kadar indirmek gerekir. Cinsiyetine yönelik bir takım genetik faktörlere dayalı olarak kadınlar, erkeklere oranla kolesterol artışına daha yatkındır.”

KALP KRİZİ RİSKİ

Kolesterolün yükselmesi, kanda birikmesi anlamına geldiğini ifade eden Pekuz, "Bu durum damar tıkanıklığı, kalp krizi hastalıklarına sebep olabilir. Doğal yöntemlerle kolesterolü düşürmek, oldukça basittir. Özellikle Omega 3 yönünden zengin besinlerin tüketilmesi gerekir. Bunun için sık sık balık tüketilmesi önerilir. Balık, kan akışını düzenleyip, damar tıkanıklığını giderir. Zeytinyağı ve fındık da kandaki kolesterolü düşürdüğü bilinir" dedi. Gece yenilen yemekten ve abur cuburlardan alınan kalorinin yakılamadığını belirten Dr. Muhittin Pekuz, "Yatmadan önce yenilen bir paket cips, bir paket bisküvi, bir şişe kola ya da meyve suyu alacağımız bin veya bin 200 kaloriye denk gelir. Akşam vakti çok hareket etmediğimiz ve uykuda da çok fazla kalori harcamadığımız için, harcayacağımız maksimum kalori 200-300’dür. Geriye kalan 900 kaloriyi vücut mecburen depolamak zorundadır. Bu kaloriyi yakmak için de için de minimum, orta tempoda 10 bin adım atmamız gerekir" şeklinde konuştu.