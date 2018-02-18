Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, organik beyaz çayın insan sağlığı açısından faydalarının araştırılması amacıyla Japonya'da bir ilaç araştırma ve geliştirme üniversitesi iş birliğinde çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

"JP53" adı verilen gıda takviyesi çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu'nun çalışmaları yerinde görmek amacıyla Japonya'ya gittiği ifade edildi.

Açıklamada, Sütlüoğlu'nun çalışmalara ilişkin yol haritası belirlemek için firma yetkilileriyle görüşeceği kaydedildi.