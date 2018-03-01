Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 13’üncü, dünyadaki Argus II sistemini kullanarak biyonik görmeye sahip olan 303 kişiden biri olan Özkan Yıkıcı “Görme ile ilgili doğuştan bir problem vardı. Yavaş yavaş ilerledi. Tedavi için pekçok ülke gezdim sonunda biyonik gözle yeniden ışığa kavuştum” dedi. Yıkıcıya biyonik göz ameliyatını yapana Liv Hospital Yapay Görme Proje Koordinatörü ve Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Köylüoğlu Ünal, ameliyattan sonra rehabilitasyon programının 1 yıl sürdüğünü belirterek “Eskiden kalan görme hafızası ile sistemin kendisine sağladığı yapay görmeyi eşleştirerek objeleri yorumlamayı öğretiyoruz. Ameliyat ve rehabilitasyon sonrasında sistemin sağladığı elektriksel uyarılarla birlikte bir kapıdan kendine zarar vermeden, çarpmadan kendi başına geçebilecek. Bir odaya girdiğinde odada kaç kişi olduğunu, koltukta birinin oturup oturmadığını daha kolay anlayacak. Yemek masasına oturduğunda tabak, çatal, bıçağın nerede olduğunu bilecek ve tek başına yemek yiyebilecek. Merdiven inip çıkması kolaylaşacak” dedi.