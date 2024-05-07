Çevrim içi egzersiz sakat bırakıyor! Omurilik yaralanmalarına sebep oluyor

Dışarıda spor yapmaya fırsat bulamayıp evde egzersiz yapanlar dikkat! Çevrim içi egzersizler Omurilik yaralanmalarına yol açıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Modern hayatın yoğun koşuşturmacasında dışarıda spor yapmaya fırsat bulamayanlar teknolojinin nimetlerinden faydalanarak çevrimiçi egzersizlere yöneliyor.

Ancak denetimsiz sağlık kuruluşları ya da çevrim içi grup egzersiz programları, başta bel ve boyun sakatlıkları olmak üzere birçok ciddi sağlık problemine sebep oluyor.

Son yıllarda pilates ve diğer egzersiz programlarına olan ilginin sakatlıkları artırdığını söyleyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Işıl F. Kartaloğlu. “İster yüz yüze ister çevrim içi olsun özellikle boyun ya da bel fıtığı gibi omurga problemleri olan kişilerin egzersize başlamadan bir hekime görünmeleri gerekir. Bulgular, kontrolsüz yapılan egzersizlerin, omurilik sinirlerinin geçtiği deliklerin boyutunu azaltarak sinir köklerini sıkılaştırabildiğini ve dolayısıyla boyun ağrısını tetikleyebildiğini ortaya koymaktadır. Çalışmalar egzersiz esnasında yanlış yapılan hareketlerin boyun ağrısını artırabildiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle mutlaka bir uzman eşliğinde kişiye özel şekilde programlama yapılmalıdır. Kemik erimesi, bel fıtığı, skolyoz, kireçlenme ve iltihaplı romatizma gibi hastalıkların tedavisi pilates, veya herhangi bir egzersiz değildir. Herhangi bir kas iskelet sistemi hastalığınız veya şikâyetiniz varsa tedavi ve egzersiz programı için öncelikle hekime danışmanız hayati önem taşımaktadır” diyor.