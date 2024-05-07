Göğüs ve sırt ağrısıyla hastaneye gitti, altından bambaşka bir şey çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Döne Açıkgöz, göğüs ve sırt ağrısıyla hastaneye başvurdu. Böbreğinde tümör olduğu tespit edilen kadın robotik cerrahi teknolojisiyle ameliyat edilip sağlığına kavuştu.

74 yaşındaki Döne Açıkgöz’ün yaptırdığı tetkiklerin ardından böbreğinde tümör tespit edildi. Açıkgöz, robotik cerrahi teknolojisiyle ameliyat edildi.

SAĞ BÖBREĞİNDE 5 CM’LİK TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Koç, robotik cerrahi teknolojisiyle ilk kez böbrek kanseri ameliyatı yaptıklarını söyledi. Koç, “Da Vinci Robotik Cerrahi teknolojisini ilk olarak prostat kanseri ameliyatında kullanmıştık ve yoğunlukla bu ameliyatları yapmıştık; ancak robotik cerrahi teknolojisi bununla sınırlı değil. Robotik cerrahi teknolojisini böbrek kanseri cerrahisinde de kullanabiliyoruz. Özellikle böbreğin tamamını almayıp sadece tümörlü bölgeyi çıkarma konusunda robot gerçekten oldukça kullanışlı. Hastamızın da sağ böbreğinde 5 cm’lik bir tümör tespit ettik. Robotla sadece o bölgeyi çıkardık ve böbreğin geri kalanını korumayı başardık. Başarılı bir ameliyat oldu. Hastamız, robotik cerrahi teknolojisini bilerek ve isteyerek geldi. Biz de yine bilgilendirmelerde bulunduk ve sonucunda ameliyatı robotla yaptık” derken, hastanın kısa süre içinde taburcu edileceğini de belirtti.

“YARA İZİ ÇOK KALMAYACAK”

Robotik cerrahi teknolojisinin hastaya sağladığı avantajlarında altını çizen Koç, “Robotik cerrahi teknolojisiyle ürolojide açık cerrahiyle yaptığımız tüm ameliyatları robotla yapabiliyoruz. Prostat kanseri, böbrek kanseri, mesane kanserleri gibi kanser cerrahilerinde kullanabiliyoruz. Böbrek çıkım darlıkları gibi karın içi bazı kitlelerin çıkarılması gibi ameliyatlarda da robotu kullanabiliyoruz. Hastamızın karnında çok küçük kesiler var. Bu yüzden ağrısı daha az oldu. Yara izi çok kalmayacak. Daha rahat bir süreç geçirdi. Hekimlere de özellikle dikiş atma noktasında robotun çok fazla yararı oluyor. Tümörü çıkarırken böbreği bir süre kansız bırakıyoruz. Robot sayesinde bu süreyi minimuma indiriyoruz. Böylelikle böbrek de sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“AĞRI GEÇMEYİNCE HASTANEYE GELDİM”

Sağlığının iyi olduğunu söyleyen Döne Açıkgöz ise “Göğsümde ve sırtımda ağrı vardı. Ağrı bir türlü geçmeyince hastaneye gittim ve böbreğimde tümör olduğu söylendi. Ardından tavsiye üzerine hastaneye geldim ve ameliyat oldum. Çok şükür iyiyim. Sağlığım iyi, daha da iyi olacağım” diye konuştu.