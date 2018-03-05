Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkesinde yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle doktorları tarafından ameliyatı riskli bulunan ve kısa ömrü kaldığı belirtilen Veliyeva, ailesi ile yurt dışında tedavi imkanları araştırmaya başladı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "kalp damar cerrahi" alanında yapılan çalışmaları öğrenen Veliyeva, hastane ile bağlantıya geçti.

Erzincan'da sağlığına kavuştu

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oruç Alper Onk ile görüştükten sonra tedavi olmaya karar veren Veliyeva, ameliyat için Erzincan'a geldi. Veliyeva, kalbindeki üç damarına uygulanan baypas ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Veliyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tanıdıkları vasıtasıyla hastane ile iletişim kurduklarını söyledi.

"Ölümün eşiğinden beni Türk doktorları çevirdi"

Ülkesindeki doktorların ameliyatını riskli gördüğünü ve kendisine 2 ay ömür verdiğini anlatan Veliyeva, şöyle konuştu:

"Türkiye'de tanıdıklarımız vasıtasıyla çekilen anjiyo filmini Erzincan'da bulunan kalp damar cerrahı Doç. Dr. Alper Onk'a gösterdik. Kendisi bizi daha sonra Türkiye'ye davet etti. Allah ondan razı olsun. Daveti üzerine Erzincan'a geldim ve ameliyat oldum. Ameliyatım çok güzel geçti ve sağlığıma kavuştum. Ölümün eşiğinden beni Türk doktorları çevirdi."

Veliyeva'nın kardeşi Selale Ehmedova da "Azerbaycan'da hastamızı böyle bıraksaydık belki de onu kaybedebilirdik. Allah'ın izniyle böylesi kötü bir durumla karşılaşmadık. Önce Allah'a sonra da doktorumuz Alper Bey'e minnettarız." diye konuştu.