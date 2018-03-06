Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Böbrek Vakfı’nın 8 Mart Dünya Böbrek Günü öncesinde düzenlediği toplantıda konuşan Erk, “Artan obezite sayılarıyla bağlantılı olarak diyabet, kalp ve damar hastalıkları ile böbrek hastalıkları yüzünden tedavi gören hasta sayıları daha da artacaktır” dedi.

TBV Başkanı Erk, toplum sağlığı politikaları çerçevesinde konuyla ilgili çözüm tavsiyelerini şöyle sıraladı:

¥ Nişasta bazlı şeker ihtiva eden ürünlerin reklamları azaltılmalıdır.

¥ Nişasta bazlı şeker içeren ürünlerin (gazlı içecekler, soğuk çaylar, gofret vb.) okul kantinlerinde satışları yasaklanmalıdır.

¥ ABD’nin Kaliforniya eyaleti ile San Fransisco ve Berkeley şehirleri ile Meksika’nın tümünde olduğu gibi ülkemizde de bu tür ürünlere ek vergi konularak tüketimi azaltılmalıdır.

¥ Aşırı tuz tüketiminin azaltılması mücadelesinde yapıldığı gibi Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili STK’lar tarafından bir kampanya başlatılarak özellikle anneler nişasta bazlı şeker hakkında bilinçlendirilmelidir.