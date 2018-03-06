Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin böbrek taşı oluşumu açısından “kırmızı hat”ta olduğunu söyleyen Minimal İnvaziv Üroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Atilla Arıdoğan, bu açıdan ülkemizde böbrek taşı ameliyatlarının yaygın olarak yapıldığını belirterek, “Bu ameliyatlar eskiden karın bölgesinde 15-20 santimlik kesiler yapılarak gerçekleştirilirdi. Açık cerrahide böbreği ortaya koyar; üzerine birkaç tane büyük delik açıp taşı oradan alırdık. Ancak artık bu ameliyatlar çok az yapılıyor. Şu anda idrar kanalından girerek ya da milimetrik lazerlerle sırttan girerek bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz” dedi. Henüz böbrek taşının oluşumunu engellemenin mümkün olmadığına da işaret eden Prof. Dr. Arıdoğan, “Son yıllarda ilaç tedavileri de gelişmeye başladı” dedi.