Son bilimsel gelişmelerden sosyal hayata, sağlık politikalarından sağlık hukukuna birçok programın yayınlanacağı Türkiye Klinikleri TV, her gün saat 11.00-23.00 saatleri aralığında yayın yapacak. Türkiye Klinikleri TV’de birbirinden farklı 30’a yakın program yer alacak. Her gün sağlık haberlerinin sunulduğu Medigündem'le yayına başlayacak olan Türkiye Klinikleri TV, web üzerinden şifreli olarak yayın yapacak. Hekimlerin interaktif katılımıyla soru sorabilecekleri programların da bulunduğu yayınlar, hekimlere ücretsiz olarak verilecek şifrelerle seyredilebilecek.
Doktorlara özel ilk televizyon kanalı açıldı
20.03.2018 - 08:02 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tıp eğitimi, sağlık politikası ve doktorların sosyal hayatına yönelik yayın yapacak ve sadece doktorların internetten izleyebileceği Türkiye Klinikleri TV açıldı.
Son bilimsel gelişmelerden sosyal hayata, sağlık politikalarından sağlık hukukuna birçok programın yayınlanacağı Türkiye Klinikleri TV, her gün saat 11.00-23.00 saatleri aralığında yayın yapacak. Türkiye Klinikleri TV’de birbirinden farklı 30’a yakın program yer alacak. Her gün sağlık haberlerinin sunulduğu Medigündem'le yayına başlayacak olan Türkiye Klinikleri TV, web üzerinden şifreli olarak yayın yapacak. Hekimlerin interaktif katılımıyla soru sorabilecekleri programların da bulunduğu yayınlar, hekimlere ücretsiz olarak verilecek şifrelerle seyredilebilecek.
Etiketler : türk klinikleri tv,
551422 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/551422.aspx
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