Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son bilimsel gelişmelerden sosyal hayata, sağlık politikalarından sağlık hukukuna birçok programın yayınlanacağı Türkiye Klinikleri TV, her gün saat 11.00-23.00 saatleri aralığında yayın yapacak. Türkiye Klinikleri TV’de birbirinden farklı 30’a yakın program yer alacak. Her gün sağlık haberlerinin sunulduğu Medigündem'le yayına başlayacak olan Türkiye Klinikleri TV, web üzerinden şifreli olarak yayın yapacak. Hekimlerin interaktif katılımıyla soru sorabilecekleri programların da bulunduğu yayınlar, hekimlere ücretsiz olarak verilecek şifrelerle seyredilebilecek.

