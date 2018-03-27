Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EXPOMED Fuarı’nın açılışında konuşan Prof. Dr. Gümüş “2023 yılında 200 bin kişilik bir hekim ordumuz olacak. Şu an görev yapan 80 bin pratisyen, 65 bin uzman hekimimiz var. Uzman hekim sayımızı 2023’te 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer önem verdiğimiz konu sağlık cihazları. Ülkemizin ciddi bir cihaz kapasitesi var. 2015 yılının sonundan beri sağlık sektörünün yerelleşmesi için çalışıyoruz. Medikal malzeme ve tıbbı cihazda yerli üreticimizi destekliyoruz. Bunun haricinde Bakanlığımız ülkemizin sağlık sektörünün daha iyi gitmesi için hız kesmeden çalışmaya devam ediyor” dedi.