Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis hastalığının kısırlık ve kronik karın ağrılarının yüzde 25’inden sorumlu olduğunu söyleyen Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Urman “Endometriozis hakkındaki farkındalığın yetersiz olması sebebiyle hastalar ortalama 7 doktor tarafından muayene ediliyor ve kendilerine teşhis konulana kadar aradan 8 yıl geçiyor” dedi. Üreme çağındaki kadınları etkileyen endometriozisin, rahim iç duvarı dokusunun alt karın bölgesindeki organlara yerleşmesiyle oluşan kronik bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Urman “Endometriozis yerleştiği organa bağlı olarak adet ağrısı, bağırsak alışkanlıklarında değişme, idrar şikâyetleri yapabiliyor. Daha nadir de olsa, başka organ ve dokuların tutulumuna bağlı olarak burun kanaması ve kanlı balgam gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Ağrı şikayeti olan kadınların yüzde 40’ında, gebe kalamayan kadınların ise yüzde 25’inde endometriozis vardır” diye konuştu.

MERKEZ AÇILDI

Bayer’in desteği ile VKV Amerikan Hastanesinde endometriozis teşhisi koymak ve tedavisini yönetmek üzere bir merkez açıldı. Endometriozisin ilaç tedavisi ve cerrahi müdahalenin yanında hastalık psikolojisinin, beslenme alışkanlıklarının ve genel sağlığının da takibini gerektirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Urman “Bu sebeple doğru bir tedavi için, disiplinler arası bir yaklaşım gereklidir. Zamanında, eksiksiz ve doğru olarak uygulanan ilaç, cerrahi veya tüp bebek tedavileri ile hastalığa çare bulmak aslında zor değil” diye anlattı. Prof. Dr. Urman, www.endometriozisklinigi.org platformundan hastalık hakkında en güncel bilgilerin paylaşılacağını söyledi.