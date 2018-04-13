Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saraybosna’da 2 yıl önce evlenen Medine-Bekir Kahriman çifti, dünyaya gelen erkek evlatlarına Adijan adını verdi. Çiftin ebeveyn olma sevinci, 10 gün sonra hastanedeki kontrolde konulan teşhisle hüzne dönüştü. Kalbinden çıkan ve kanı organa taşıyan ana iki damarın ters olduğunun belirlenmesi ve hayati tehlikesi bulunması üzere Adijan bebek, acil koduyla Türkiye’ye gönderildi. Ambulans uçakla Türkiye’ye getirilerek, Acıbadem Bakırköy Hastanesi’nde tedavi altına alınan 43 günlük bebek, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu başkanlığında yapılan “arterial switch” ameliyatı ile şifa buldu.

Yaklaşık 5 saat süren ameliyatta Sarıoğlu’na 10 kişilik sağlık ekibi eşlik etti.

Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu, doğuştan kalp hastası Adijan bebeğin, “büyük damarların trans pozisyonu ve karıncıklar arası delik” tanısı ile hastaneye giriş yaptığını, hastalığı dolayısıyla nefes alıp vermekte güçlük çektiğini söyledi.

Tetkiklerin ardından zorlu ve karmaşık bir ameliyat sürecinin başladığını anlatan Prof. Dr. Sarıoğlu, başarılı geçen operasyonla kalbi besleyen damarların yerini değiştirdiklerini, kalbin içindeki bölmede yeni bir tünel açtıklarını vurguladı. Söz konusu hastalığın nadir görüldüğünü dile getiren Sarıoğlu, “Adijan bebek yapılan ameliyatla tamamen sağlığına kavuşmuş oldu. Şimdi normal kalpli bir bebek oldu. Eğer biz zamanında ameliyat etmeseydik hayatını kaybederdi. Şimdi bir ömür kazanmış oldu” dedi.

Türkiye’de şifa bulan Adijan bebek ile evladının sağlığına kavuşmasıyla yüzü gülen anne Medine, önceki gün ülkelerine döndü.