Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğuştan kalp hastalıklarında anne karnındaki teşhis, erken teşhis ve doğru tedavinin çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Sarıoğlu “Anne karnındaki çocuğun kalbi, hamileliğin 16. haftasından itibaren görüntülenebiliyor. Doğuştan kalp hastalıklarının üçte biri doğumdan hemen sonra ilk bir ay içinde belirti veriyor, birtakım tedavilere girişimlere ve ameliyatlara ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle, anne karnındayken patolojinin tespit edilmesi doğumdan sonra yapılacak ameliyatın planlanması açısından erken dönemde müdahale edilmesi ve gözden kaçırılmaması açısından oldukça önemli bir hâl alıyor” dedi.

Çocuk Kalp Vakfı ve Philips, doğuştan kalp hastalıklarına dikkat çekmek, bu konuda aileleri bilinçlendirmek ve erken teşhis ve doğru tedavinin önemini vurgulamak amacıyla ‘Kalbinin Resmi Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında hazırlanan kısa filmlerde doğuştan kalp hastası Çınar ve İbrahim rol alıyorlar.