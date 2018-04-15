Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji-Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stres hormonu olarak bilinen kortizol hormonu seviyesinin vücutta ciddi şekilde yükselerek Cushing sendromuna sebep olduğunu belirtti.

Cushing'de her vakanın ilginç, kendine özgü olduğunu dile getiren Kadıoğlu,"Çünkü hem tanısı hem tedavisi çok zor bir hastalıktır, tuzaklarla doludur. Tedavi süreci oldukça uzun." diye konuştu.

Kadıoğlu, hastalığın pek çok belirtisi olduğunu belirterek, "Hızlı ve orantısız kilo alımı, egzersiz veya diyete rağmen kilo verememe hastalığın belirtileri arasında olabilir. Kilo problemlerinin yanı sıra hastalığın özel bulgularından olan 'Aydede yüzü', yüzde oluşan kızarıklıklar ve bufalo hörgücü denilen yağ kitlesi belirtiler arasındadır. Vücutta oluşan pembe ve mor çatlaklar, oturduğunuz zaman yerinizden kalkamama, bir türlü kontrol altına alınamayan yüksek tansiyon, obezite, diyabet, kemik erimesi gibi hastalıklar Cushing'in belirtileri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Hastalık 30'lu yaş grubundaki kadınlarda daha sık görülüyor

Hastalığa 30'lu yaş grubundaki kadınlarda daha sık rastlandığını vurgulayan Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Cushing nadir rastlanan hastalıklar arasında yer alıyor. Görülme sıklığı ise milyonda 5-6 oranında. Hastalık sadece klasik bulguları aradığında nadir bir hastalık. Ancak kötü kontrollü diyabet, kontrolsüz hipertansiyon veya ilerleyen kemik erimesi hastaları arasında Cushing sendromu aranırsa bulunabilir. Dolayısıyla son yıllarda hastalığa daha sık rastlanmaya başlandı. Tanı ve tedavi süreçlerinde yaşanan zorluklar hastaların en büyük problemleri arasında. Süreç uzun, hastaların desteğe ihtiyacı oluyor."

"Erken teşhisle birlikte ölüm riski azalıyor"

Çeşitli sistemleri olmasına karşın tanı konulmasının zaman aldığını vurgulayan Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cushing hastalığında ölüm riski var. Erken teşhisle birlikte ölüm riski azalıyor. Hastalar kendi yaş gruplarının ortalama ömürlerine yaklaştı. O yüzden diyoruz ki erken tanı bu hastalık için hayati önem taşıyor. Hastalık ne kadar erken tanınırsa hastalar sonuçlarını o kadar az görür."