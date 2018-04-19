Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Prof. Dr. Aslan, kusma, ishal, dalgınlık, genel durum bozukluğu veya havale nöbeti gibi ilave şikâyeti olmayan ve beslenebilen çocuklarda görülen, 38 dereceyi geçmeyen ateşi düşürmek için evde aile tarafından ılık su kompresi yapılmasının faydalı olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, “Ateşi düşürmek için sirke veya aspirinli suyla çocuğu yıkamak ya da cilde alkol sürmek yanlış uygulamalardır. Bu uygulamalar çocuğun ateşini düşürmediği gibi ciltten emilerek zehirlenmelere sebep olabilir. Daha vahimi de çocuğu soğuk veya buzlu su ile yıkamak ya da kompres yapmaktır. Ateşi düşürmek için suyun sıcağa yakın ılık olması gerekir. Soğuk veya buzlu su ateşi düşürmez, tam tersine ateşin vücut içerisinde kalmasına yol açar. Bu uygulama aynı zamanda zatürre, soğuk algınlığı veya grip gibi hastalıklara sebep olabilir. Çocuğun altında titremeyeceği sıcaklıktaki su ile çocuğa duş aldırmak ya da kompres yapmak doğru olan yöntemdir” dedi.