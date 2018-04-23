Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

-Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu kansere karşı korur.

-Tansiyon ve kolesterolü düşürür.

-İçerdiği antioksidan ve polifenoller sayesinde cildi yaşlanmaya karşı korur.

-Beyaz çay, kan dolaşımı bozukluğunu ve kalp damar hastalıkları riskini azaltır.

-Gıdalardan alınan fazla yağın vücut tarafından emilmesini önleyerek kilo vermeye yardımcı olur.

-Beyaz çay içerdiği az miktarda florür sayesinde diş, diş eti ve kemiklerin sağlığını korur.

-Ayrıca virüs ve bakterilere karşı etkisi yeşil çaydan daha kuvvetlidir.

Çay demlerken bir takım kurallara dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde demlediğiniz çay, sağlığınızı riske atabiliyor ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler…