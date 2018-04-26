Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dr. Ankay “Bütün çocuklar doğar doğmaz çocukluk çağı aşı takvimine uygun olarak aşılanmaya başlanmalıdır. Koruması için aşının, uygun yaşlarda ve uygun aralıklarla yapılması çok önemlidir” dedi. Çocukların bağışıklık sisteminin erken yaşlarda tam olarak gelişmediğine dikkat çeken Dr. Ankay, aşının tüberküloz, difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, rotavirus, hepatit A, hepatit B, menenjit ve zatürre, gripten koruduğunu söyledi. Dr. Ankay, aşıların yan etkilerini ihmal edilecek kadar düşük düzeyde olduğunu ifade etti.