Derya Budak ANKARA
Bu gibi yerlerde ve internet üzerinden satılan lenslerin sağlık açısından tehlike arz ettiğini belirten Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu (GOK) Genel Başkanı Turgut Vardi, şunları söyledi: Yanlış ilaç almakla yanlış lens kullanmak aynı. Lens ve gözlük gibi ürünler internet veya yetkisiz kişilerden alınmamalı. Bu ürünler kayıtsızdır. Satanlara 12 bin 700 TL idari para ve mesul müdürü var ise 3 ay meslekten men cezası uygulanmaktadır. Piyasa gözetim ve denetimin daha sık yapılması gerekir. 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun revizyon çalışmaları tamamlandı. Bakanlığımız ve Başbakanımız ile paylaşıldı. En kısa sürede yasalaşmasını bekliyoruz.
İnternetten lens almak sakıncalı
30.04.2018 - 02:43 | Son Güncelleme: 30.04.2018 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığının her fırsatta uyarmasına rağmen merdiven altı lens satışları hâlâ sürüyor.
Derya Budak ANKARA
Etiketler : lens,lens satış,
558170 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/558170.aspx
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