Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Bu gibi yerlerde ve internet üzerinden satılan lenslerin sağlık açısından tehlike arz ettiğini belirten Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu (GOK) Genel Başkanı Turgut Vardi, şunları söyledi: Yanlış ilaç almakla yanlış lens kullanmak aynı. Lens ve gözlük gibi ürünler internet veya yetkisiz kişilerden alınmamalı. Bu ürünler kayıtsızdır. Satanlara 12 bin 700 TL idari para ve mesul müdürü var ise 3 ay meslekten men cezası uygulanmaktadır. Piyasa gözetim ve denetimin daha sık yapılması gerekir. 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun revizyon çalışmaları tamamlandı. Bakanlığımız ve Başbakanımız ile paylaşıldı. En kısa sürede yasalaşmasını bekliyoruz.