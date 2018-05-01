Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

2 Mayıs Dünya Astım Günü sebebiyle GSK’nın desteği ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Yorgancıoğlu, astımlı hastaların doktor tavsiye etmiyorsa özel bir diyet yapmasına gerek olmadığını obez hastaların kilo vermesinin astım kontrolünü kolaylaştıracağını söyledi. Ülkemizde astımlı hastaların yüzde 10’undan fazlasının hâlen sigara içtiğini ve yüzde 30-40’nının obez olduğu ifade eden Prof. Dr. Yorgancıoğlu “Yapılan araştırmalarda sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir. Astımda özellikle çocukluk yaş grubunda fiziksel aktivitenin artırılmasının, mümkünse düzenli sporun, hastalığın seyrine olumlu katkıları olduğu gösterilmiştir. Bu sayede günlük kullanılan ilaç dozları, randevusuz hekim başvuruları ve astım sebebiyle hastaneye yatışlar, acile başvuruların azaltılabildiği tespit edilmiştir” dedi.