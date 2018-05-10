Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışmaya Türkiye çapında 60 bölgeden 3.600 anne ve bebek katılıyor. Daha önce bölgesel olarak yapılan çalışmalarda anne ve bebeklerde iyodun düşük olduğu gösterilmişti. Ülkemiz topraklarının iyot açısından fakir olduğunu söyleyen Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural “Tuzlarımız iyotlanıyor ancak muhtemelen yeterli değil. Şu an gelen ilk veriler anne ve bebeklerde iyot eksikliği olduğunu teyit ediyor. İyot eksikliğinde bebeğin beyinsel gelişimi daha anne karnındayken etkilenmeye başlıyor. Doğduktan sonra da o bebek yeterli iyot almadığı takdirde beyinsel gelişimi geri kalıyor. IQ’su olabilecek düşük oluyor. Kimse aptal olmuyor ama ulaşabileceği potansiyel düzeyin altında kalıyor. Bu çalışma, bölgelerdeki durumu belirlemek açısından çok önemli. Böylece eksiklik düzeyine göre takviye yapılabilir” dedi.



TUZ KULLANMAYI BİLMİYORUZ

Prof. Dr. Vural’a göre tuzdaki iyodun yeterli olmamasının en önemli sebebi tuzu kullanmayı bilmemek. Paketli tuzların nemlenmesi, ışık alması içindeki iyot miktarını azaltıyor. Yemeği pişirirken tuz katılması da iyodun yok olmasına yol açıyor. İyodunu korumak için tuzu yemeğe ocaktan indirmeye yakın eklemek gerekiyor.