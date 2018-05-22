Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonuçları "The Journal of Physiology" dergisinde yayımlanan araştırmada, 60'lı yaşlarındaki 100 kişinin egzersiz geçmişleri incelendi ve atardamarlarındaki sertleşme oranı ölçüldü.

İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırmada, ömür boyu haftada 2 ya da 3 kez 30'ar dakikalık egzersizin, boyna ve başa kan akışını sağlayan orta büyüklükteki atardamarları daha genç tuttuğu gözlendi.

Araştırmada ayrıca haftada 4 ya da 5 kez egzersizin, hem orta büyüklükteki hem de göğse ve karın bölgesine kan akışını sağlayan büyük atardamarların genç kalmasını sağladığı görüldü.

Araştırmada, beslenme, sosyal sınıf ve eğitim gibi faktörlerin dikkate alınmadığı belirtildi.