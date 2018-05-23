Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın 24 Mart 2017'de açtığı Isparta Şehir Hastanesi, kentin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda hastaya hizmet veriyor.

Kent merkezinde 222 bin 571 metrekare alana sahip, 780 yatak kapasiteli hastane, sunduğu refakat, resepsiyon, anne oteli, gebe okulu, vale gibi hizmetleriyle bölgede söz sahibi oldu.

Konfor, teknoloji ve tıbbi yönden en iyi hizmet ve tedaviyi verebilmek için çalışmalarını sürüdüren hastane çalışanları, hasta memnuniyeti için de gereken fedakarlıkları gerçekleştiriyor.

191 uzman doktor, 86 cerrah, 548 hemşire, 223 ebe, 285 sağlık memuru ve genel toplamda 2 bin 687 personelin görev yaptığı kurum, bölgede 3 boyutlu laparoskopik genel cerrahi ameliyatlarını yapabilen tek hastane olma özelliğine sahip.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Arzu Tığlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suda doğum ünitesi, ortopedi, beyin cerrahi, kalp-damar cerrahisi, açık kalp ameliyatları, göz ameliyatları, kulak-burun-boğaz ameliyatları, göğüs cerrahisi ameliyatları ve genel cerrahi ameliyatlarının son teknoloji kullanılarak yüksek başarı oranlarında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sundukları hizmetlerin 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu belirten Tığlı, gelinen noktada sağlık hizmetlerinde kalitenin arttığını ve hastalara sunulan imkanın geliştiğini ifade etti.

Tığlı, şehir hastaneleriyle sağlıkta zirveye ulaşıldığına işaret etti.

"Eskilerin yerini modern şehir hastaneleri aldı"

Isparta Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla sağlık alanında bölgede ve ilde önemli ivme kazanıldığını aktaran Tığlı, şunları söyledi:

"Şehir hastanesi ilimize ve bölgeye birçok katkı sağlamıştır. Eski hastanelerin yerini, modern şehir hastaneleri alarak hastanın beklediği güvenli, çabuk, etkin, poliklinik ve muayene hizmetlerini gerçekleştirmiştir. Kısa zamanda fazla ve kaliteli hizmet verebilme çabası içerisindeyiz. Açıldığı günden bu yana hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve çalışanlarımız ellerinden gelen gayreti göstererek hasta memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Şehir hastanesi konseptiyle eski hastanelerin yerini yeni bir yüz aldı. Hastalar ve çalışanlar memnuniyet içerisinde. Isparta şehir Hastanesi'nde 14 aydan toplam 1 milyon 446 bin 459 kişiye sağlık hizmeti vermiştir."

Hastanede geçen mart ayından beri aktif olarak poliklinik ve sağlık hizmetinin verildiğini belirten Tığlı, her biri 30 metrekare olan 314 tek kişilik oda ve 37 metrekare 157 çift kişilik oda bulunduğunu ifade etti.

Tığlı, "Yoğun bakım yatak sayımız 161'e ulaşmıştır. Acil muayene sayımız 288 bin 199, ayakta hasta muayenesi 1 milyon 158 bin 260, ameliyat sayısı 48 bin 539, yatan hasta sayımız 41 bin 433'tür." dedi.

Hastalara sunulan birçok imkan bulunduğunu dile getiren Tığlı, çalışmalarında hasta memnuniyetine ve konforuna önem verdiklerini vurguladı.

Daha iyi hizmet vermek için çalışmalarının devam edeceğini ve hastanede verilen özel çalışmaların olduğunu aktaran Tığlı, şöyle konuştu:

"Hastane girişinden itibaren yaşlı ve engelli hastalara akülü golf hasta taşıma aracı, hasta karşılama, yönlendirme, refakat ve kapsamlı taşıma hizmetleri verilmektedir. Poliklinik katlarında iniş çıkışlı yürüyen merdivenler, daha geniş ve ferah bekleme alanları bulunmaktadır. Toplam 4 adet kantin ve mobil kantin hizmetleriyle oda servisleri hizmeti veriliyor. Sıcak ve soğuk aperitif otomat makinaları bulunmaktadır. Bin 196 kişilik ibadethanemiz var. Hasta ve refakatçi çamaşır yıkama hizmetleri verilmektedir. 3 katlı kapalı otopark ve vale hizmetleri ile desteklenmektedir."