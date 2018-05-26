Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Ramazanda uzun açlık döneminden sonra aşırı yiyecek tüketiminin ilk etkilediği organ, mide ve bağırsak sistemimiz. Özellikle reflü ve hassas mide problemi yaşayan kişilerin ramazanı rahat geçirmek için bazı noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor “İftarda birden bire yemeğe saldırmayın yavaş yavaş yiyin” tavsiyesinde bulunuyor. Prof. Dr. Bor, mide ilaçları kullananların iftarı biraz ertelemeleri gerektiğine de dikkat çekiyor.



İLAÇTAN YARIM SAAT SONRA YİYİN

Birçok kişinin başta proton pompa inhibitörleri olmak üzere halk arasında mide koruyucu ilaç olarak adlandırılan ilaçları kullandığını hatırlatan Prof. Dr. Bor, bunun gibi bazı mide ilaçlarının aç karnına alınması gerektiğini belirterek, “İlacı aldıktan sonra en az yarım saat bekleyip bir şeyler yemek gerekiyor. Ramazanda yaklaşık 17 saat açlıktan sonra kimseye yarım saat bekleyin diyemiyoruz ancak bu durumda ilaçlar gerekli etkiyi göstermiyor. Bu sebeple eğer mide ilacı alıyorsanız, yemek yemeyi biraz daha erteleyin” dedi.

Reflünüz varsa 2 yastıkla uyuyun

Prof. Dr. Bor rahat bir ramazan geçirmek için mide hastalarına şu tavsiyelerde bulundu:

Mide ilacınızı içtikten yarım saat sonra yemek yiyin.

İftarı çorba ile açın ve iftardan sahura kadar bol su tüketin.

Tatlıyı yemekten hemen sonra yemeyin ama yatmadan önceye kadar da bekletmeyin.

İftardan sonra ağırlık çöker. Yemek yiyip uzanmayın. Reflünüz daha da kötü olur.

Reflü hastası iseniz, sırtınıza kalın bir yastık koyarak uyuyun. Biz yatak başının 15 santim yükseltilmesini tavsiye ediyoruz. Ancak bel problemlerine sebep olabileceği için bunun her zaman yapılmaması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Sahura kalkın. Uykuyu bölmemek için sahura kalkmayanlar genellikle yatarken bir şeyler yiyorlar. Bu durum ertesi gün için tokluk sağlamadığı gibi zaten dolu olan mideye aşırı yük biniyor. Reflü olayları artıyor.

Sindirim problemi yaşamamak için sahurda, hafif kahvaltılıkları tercih edin. Fazla ekmek tüketmeyin.

Kabızlık varsa, bol su için, kara erik, kayısı gibi meyveleri bol tüketin. Şekersiz meyve kompostolarından için. Bunlar da yetmiyorsa ramazan boyunca sindirimi rahatlatan çayları içebilirsiniz.