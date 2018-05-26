Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırmalar, tüm diyabetlilerin yüzde 10-15’inin ayağında hâlen yara bulunduğunu ve diyabetik hastaların yaşamları boyunca ayaklarında yara açılması imkânının yaklaşık yüzde 25 olduğunu gösteriyor. Tedavi edilmeyen ayak yaralarının kangrene dönüşerek ayak kayıplarına yol açtığını söyleyen Dr. Adnan Bağrıaçık, lazerle hücre yenileme sisteminin diyabetik ayağın tedavisinde başarılı sonuçlar verdiğini belirtti. ABD ve Kanada’da yaklaşık 20 yıldır uygulanan BioFlex lazer tedavisi, diyabete bağlı ayak yaralarının yanı sıra burger hastalığı ve bacak damarlarının tıkanması sonucu oluşan hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor. Tedavinin anesteziye gerek kalmadan, ağrısız ve acısız gerçekleştirildiğini vurgulayan Dr. Bağrıacık, “Kızıl ötesi ışınları kullanarak, ağrının ve inflamasyonun azalması, yara iyileşmesi ve doku yenilenmesini sağlayan lazer tedavisi, bel, boyun fıtığı, dizde menisküs, kireçlenme, tüm eklem ağrılarında Sporcu yaralanmalarında da ödemleri iyileştirerek tedavi sürecini hızlandırıyor” dedi.