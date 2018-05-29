Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Günde bir yumurta yiyen kişinin, kalp damar rahatsızlıklarına yakalanma riskinin hiç yumurta yemeyenlere kıyasla daha düşük olduğu belirtildi. Science Daily’nin haberine göre, “Heart” dergisinde yayımlanan bir çalışmada, Çin ve İngiltere’den bir grup araştırmacı, yumurta tüketimi ile kalp damar rahatsızlıkları, iskemik kalp hastalığı, hemorajik ve iskemik inme arasındaki ilişkiyi inceledi. Özellikle günde en az bir yumurta tüketenlerin hemorajik inme geçirme riskinin yüzde 26, hemorajik inme sebepli ölüm

riskinin yüzde 28, kalp damar rahatsızlığı riskinin de yüzde 18 daha düşük olduğu görüldü.