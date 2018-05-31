Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğum sonrası bebeğin göbek bağından alınarak uygun şartlarda saklanan kordon kanı adedi 2017 yılında iki kat artarak 6 bin 500 adete yükseldi. Kordon kanı bankacılığı yapan Yaşam Bankasının CEO’su Füsun Öner Soytaş, hızlı artışa rağmen ülkemizde kordon kanı saklama oranının Avrupa’nın gerisinde kaldığına dikkat çekerek “AB ülkelerinde doğumlarda kordon kanı saklanma oranı ortalama yüzde 2 iken, Türkiye’de bu oran 1,3 milyon doğumda yüzde 0,5 seviyesinde. Kök hücre üretimi ve tedavilerinin ülkemizde gelişmesi için tüm paydaşlar bir araya gelerek yol haritası belirlemeli. Hâlen yürütülen deneysel çalışmalarla 60’a yakın hastalıkta da kordon kanı kök hücreleri ile tedavi deneniyor. Otizm, Serebral Palsi, doğuştan görme kayıpları gibi pek çok önemli alanlarda çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.