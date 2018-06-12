Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece yetişkinlerde görüldüğü sanılan kolesterol, artık çocukları da etkileyen bir sağlık problemi hâline geldi. Genetik altyapının dışında sağlıksız beslenme, abur cubur tüketme alışkanlıkları sonucu yükselen kan yağları, 9 yaşından itibaren damarlara zarar vermeye ve damar sertleşmesinin erken başlamasına sebep oluyor. İlk kolesterol taramasının 8 yaşından itibaren yapılması gerektiğini söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Selda Karaayvaz, ailesinde kalp hastalığı olanların daha erken taranması konusunda anne babaları uyarıyor.

Aileler yeni dünyaya gelen bebeklerinin sağlıklarını 2 yaşına kadar santim santim, gram gram itina ile takip ediyorlar. Her şey yolundaysa genellikle 5 yaşından sonra rutin takipleri bırakıp, sadece hastalandığı zaman doktora götürüyorlar. Ancak bu durumda, birçok ciddi sağlık problemi atlanabiliyor. Çocukların sağlığının 18 yaşına kadar ciddi şekilde takip edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Karaayvaz, diş, göz, işitme, omurga eğriliği, kan sayımı, obezite kontrolü ve spor öncesi tetkiklerin mutlaka yaptırılması gerektiğini ifade etti.

Özellikle birinci derece akrabalarında kolesterol ve trigliserid yüksekliği olan çocuklar ileriki yaşlarda gelişebilecek kalp hastalıklarının önlenebilmesi için kontrol altında olması gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Karaayvaz, “Ailesinde birinci derece akrabalarında 55 yaş altında kalp krizi geçirmiş, anjiyo olmuş aile fertleri olan çocukların mutlaka kan kolesterol düzeylerine bakılmalıdır. Ailevî riski olan bu çocuklara en erken 2 yaşında tetkik yapılıp az yağlı ürünlerle beslenmelerinin başlatılması önemlidir” dedi.

Doç. Dr. Karaayvaz, çocuklarda 5 yaşından sonra yapılması gereken muayeneleri açıkladı:



YILDA BİR DİŞ KONTROLÜ ŞART

Her çocuk okul öncesi dönemde mutlaka yılda en az bir kere diş hekimine götürülmeli, diş çürükleri tedavi edilmelidir.



NE KADAR DUYUYOR?

Çocuklarda hafif orta derecede işitme azlığı çoğunlukla fark edilmeyen ancak önemli bir sağlık problemi. İşitme azlığı, çocuğun dil ve konuşma, konsantrasyon, zihinsel gelişim ve okul başarısını olumsuz etkileyebiliyor. O sebeple okul öncesinde mutlaka kulak burun boğaz uzmanına başvurarak, özellikle 5 yaş itibariyle işitme testini yaptırın.