Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sofralarınızdan eksik etmediğiniz pirincin bazı önemli hastalıkları önlemede etkili bir besin olduğunu biliyor muydunuz? Pirincin bilinmesi gereken bu özellikleri neler, gelin birlikte göz atalım.

YÜKSEK TANSİYON

Kan basıncı ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarınız varsa içeriğinde düşük oranda sodyum içermesi sebebiyle pirinç tüketmeniz iyi olacaktır.

ALZHEİMER

Alzheimer hastalığını önlemede etkisi olduğu bilinen nörotransmitterler yönünden zengin olan esmer pirinci sıklıkla tüketmeniz tavsiye ediliyor.

DİYABET

Aminoasit olan losin yönünden zengin olan pirinç kan şekerini düzenleyerek enerji üretimini arttırıyor ve yaraları iyileştiriyor.

HAZIMSIZLIK

Hazımsızlığı önleyen pirinç ishal tedavisinde de oldukça etkili bir besin türü olarak karşımıza çıkıyor.

KANSER

Kanseri önleyici etkisiyle bilinen çözünmez lif bakımından zengin olan esmer pirincin yanı sıra tam tahıllı pirinç tüketimi de yapabilirsiniz. Araştırmalara göre çözünmez lif kanserli hücrelerin gelişimini önlüyor.