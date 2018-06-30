Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WebMD'nin haberine göre, kar amacı gütmeyen çevre örgütü Çevre Çalışma Grubunun bulguları, ABD'de süpermarketlerde satılan ve testlerden geçirilen hindi kıymasının yüzde 79'unda, domuz pirzolasının yüzde 71'inde, dana kıymanın yüzde 62'sinde, tavuk kanadı, butu ve göğsünün yüzde 36'sında "süper bakteriye" rastlandığını gösterdi.

"TÜKETİCİLER, YEDİKLERİ ETİN İÇERİĞİNİ BİLMELİ"

Çevre Çalışma Grubunun raporunun yazarı beslenme uzmanı Dawn Undurraga, düzenlediği basın toplantısında, tüketicilerin yedikleri etin ne içerdiğini bilmeleri gerektiğini belirtti. Kamu sağlığı danışmanı ve veteriner doktor Gail Hansen de bakterilerin, insanlarla hayvanların sindirim sisteminde temas ettiği diğer bakterilere, antibiyotiğe dirençli genleri aktardığını dile getirerek bunun enfeksiyonları tedavi etmeyi çok zorlaştırdığına dikkati çekti.

SAĞLIKLI HAYVANLARA ANTİBİYOTİK VERİLİYOR

Raporda, insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğu bilinmesine rağmen ABD hükümetinin sağlıklı hayvanlara antibiyotik verilmesine müsaade ettiği aktarıldı.

Grup ayrıca ABD Gıda ve İlaç Dairesinden "süper bakteri" konusunda eyleme geçmesini talep etti.