Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Bağımlılık Enjeksiyonu" adı verilen yeni tedavinin en önemli etkisinin, kişinin bedeninde 3 ay kalması ve bedene uyuşturucu girdiğinde bunun etkisini nötralize etmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Ögel, "Dolayısıyla kişi bağımlılık yapan maddeyi bıraktıktan sonra tekrar kullanmaya başlarsa, uyuşturucu madde etkili olmaz ve böylece kişi madde kullanmaya devam etmez" dedi. Prof. Dr. Öğel, tedavinin özellikle eroin bağımlılarında etkin bir yöntem olarak öne çıktığına dikkati çekerek, alkol bağımlılarında da isteği azalttığını söyledi.