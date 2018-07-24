"Bağımlılık Enjeksiyonu" adı verilen yeni tedavinin en önemli etkisinin, kişinin bedeninde 3 ay kalması ve bedene uyuşturucu girdiğinde bunun etkisini nötralize etmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Ögel, "Dolayısıyla kişi bağımlılık yapan maddeyi bıraktıktan sonra tekrar kullanmaya başlarsa, uyuşturucu madde etkili olmaz ve böylece kişi madde kullanmaya devam etmez" dedi. Prof. Dr. Öğel, tedavinin özellikle eroin bağımlılarında etkin bir yöntem olarak öne çıktığına dikkati çekerek, alkol bağımlılarında da isteği azalttığını söyledi.
Bağımlılık tedavisinde yeni yöntem geliştirildi
24.07.2018 - 06:36 | Son Güncelleme: 24.07.2018 - 06:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son yıllarda kişinin bağımlılık yapıcı maddeyi bırakmasının yanında tekrar kullanmamasının da büyük önem kazandığını söyleyen Pskiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, bağımlılık tedavisinde yeni kullanılmaya başlanan bir metotla tekrar başlama riskinin azaltıldığını belirtti.
Etiketler : bağımlılık,
573081 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/573081.aspx
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