Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kronik gastritin kendini çok fazla belli etmediğini ve belirtilerinin kısa süreli olduğuna dikkat çeken Dr. Işık “Gastritin en sık rastlanan belirtileri mide iltihabı, kusma, şişkinlik, iştahsızlıktır. Akut gastritte, midede yanmaları ve aşırı bir basınç ortaya çıkar. Hastalığı tetikleyen en belirgin durum, düzensiz beslenme ve yerli yersiz tüketilen gereksiz ürünler - alkol, sigara gibi- şeklinde gösterilebilir. Midenin bu maddelerle çok sık ve yoğun temas etmesi sonucunda mide tahriş olabilir ve delinmeler, yaralanmalar meydana gelir bu süreçte hasta mide bulantısı ile birlikte sürekli kusmaya başlar fakat kusmuğun rengi kanla karışık kırmızı bir renge sahiptir” dedi.

Hastalık başlangıç aşamasındayken uygun ilaç tedavisine başlanması gerektiğini hatırlatan Dr. Işık “İlaç tedavisinin yanı sıra eş zamanlı diyet uygulanmalıdır. Hastaya uygun yiyecek ve içecekler belirlenir ve hasta bu şekilde beslenir. İlaç tedavisi mideyi onarmak ve tahripleri aza indirgemek için uygulanır. Hasta normale döndüğünde yediklerine ve içtiklerine yine de dikkat etmelidir. Çünkü mide yeniden tahriş olabilir ve hastalık nüksedebilir. Diyet uygulamasında az yağlı besinler ve sebzeler ek olarak asitsiz ve diyet içecekler tavsiye edilmektedir” dedi.